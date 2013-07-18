斯诺登问题是否会影响奥普会晤？

路透华盛顿7月17日（记者 Steve Holland） - 若爱德华·斯诺登的问题未解决，美国总统奥巴马是否会出席与俄罗斯总统普京在莫斯科的会谈，白宫目前对此故意含糊其辞。

普京已邀请奥巴马在9月的圣彼得堡20国集团（G20）峰会前于莫斯科举行面对面会谈。白宫在6月17日宣布，奥巴马将出席G20峰会，也将赴莫斯科与普京会面。

但上述消息是白宫在斯诺登6月23日离开香港飞抵莫斯科前宣布的。斯诺登是美国国家安全局承包商的前雇员，因曝光美国秘密监控项目被指控犯有间谍罪。

斯诺登目前被困在莫斯科谢列梅捷沃(Sheremetyevo)机场的中转区，并已申请在俄罗斯临时避难，这令俄罗斯进一步卷入这场风波。克里姆林宫周二表示，普京将不是做决定的人。

当被问及奥巴马是否仍会前往莫斯科时，白宫发言人卡尼措辞含糊。

“对于我们的俄罗斯之行，我没有进一步的消息要公布。总统打算于9月前往俄罗斯，”他说道。

若奥巴马决定不参加与普京的会谈，这将表明他对普京拒绝将斯诺登遣返回美国非常不满。

普京周三释出信号，表示不希望斯诺登问题影响美俄关系。

白宫对此表示赞同。“我们同意普京总统再次表达的观点，即我们不希望此事伤害我们的双边关系，”卡尼说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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