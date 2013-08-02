斯诺登获准在俄罗斯临时避难一年

路透莫斯科/华盛顿8月1日（记者 Timothy Heritage/Steve Holland） - 俄罗斯拒绝美国请求，并于周四向美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登提供为期一年的庇护。这让斯诺登能够离开莫斯科谢列梅捷沃机场，但却惹怒了美国，并令美俄首脑峰会能否按计划举行变得不确定。

斯诺登6月曝光了美国的秘密监控项目，被美国政府起诉犯有间谍罪等罪行，美国希望俄罗斯将斯诺登遣返回美国接受审判。白宫暗示，总统奥巴马可能抵制9月与普京在莫斯科举行的峰会。

斯诺登对俄罗斯向他提供临时庇护表示感谢，并称“法律正赢得胜利”。

斯诺登的俄罗斯律师阿纳托利·库齐利纳（Anatoly Kucherena）称，斯诺登已在一户在俄罗斯的美国人家中安顿下来。

俄罗斯此举令本就紧张的美俄关系进一步恶化。

“我们认为这是一个不幸的进展，对此表示极度失望，”白宫发言人卡尼在华盛顿对记者说。“鉴于这种情况和其他问题，我们正在评估（美俄首脑）峰会的效用，但今天在此事方面我没有消息要宣布。”

美俄其他高级别会谈也因此变得不确定。

据一位要求匿名的美国官员称，美国国务卿克里、国防部长哈格尔与俄罗斯官员计划在下周举行的会谈如今“有点悬”。

自斯诺登从香港抵达莫斯科谢列梅捷沃机场以来，很多记者一直都在试图找到他。这次当斯诺登从机场中转区离开时，记者再次扑空。

俄罗斯国家电视台的画面显示，身穿蓝色衬衫、背着背包的斯诺登在机场登上一辆灰色轿车，车辆由一位头戴棒球帽的年轻男子驾驶。

“在过去八周中，我们看到了奥巴马政府对国际和国内法律的不尊重，但最终法律正赢得胜利，”维基解密援引斯诺登的话称。

“我对俄罗斯联邦政府依据本国法律和国际义务向我提供庇护表示感谢。”

俄罗斯官方电视台播出了斯诺登获得的俄罗斯文件的照片，文件与俄罗斯护照类似，显示斯诺登获得为期一年的庇护，时间从7月31日开始。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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