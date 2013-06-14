“双面”斯诺登：既为情报人员 亦是网络“拍砖者”

路透华盛顿6月13日(记者 John Shiffman/Mark Hosenball/Kristina Cooke) - 虽然就职于美国情报机构，但爱德华·斯诺登还有另一个隐秘身份：在网上抨击政府对公民的监控及企业贪婪的匿名评论员。

在斯诺登就职于中央情报局(CIA)和国家安全局(NSA)的八年中，他用化名在一家公共互联网论坛上发表了数以百计的帖子。

斯诺登2003年在Ars Technica在线论坛上就企业贪婪这个问题的讨论发表意见称：“我不寄希望于通过公开抱怨、写信或爆炸来改变现实。”

“这不是一个好人会采取的方式。但我会用我可以用到的工具做事。”

就在路透深入挖掘斯诺登的工作经历、互联网帖子和教育信息时，美国国会议员正在拷问情报官员：一个29岁的高中辍学生是如何接触到NSA电子监控计划这样机密的信息。

根据知晓此事的消息人士的说法，2005-2006年年中，斯诺登受雇于华盛顿一家不明身份的机密机构，2006-2009年，他就职于CIA，当时他主要在海外工作，2009-2013年就职于戴尔DELL.O，2013年他以NSA外包服务人员的身份在美国和日本工作。

斯诺登在科技论坛Ars Technica上也是一名高产的评论员。从2001年底-2012年，他用“The True HOOHA”的网名发表了大约750条帖子。

多数帖子的内容性质上都无关政治：他就政府职能、测谎仪以及2008年的股市崩盘等问题发表看法。他声称拥有一把和007一模一样的手枪，并上传了几张自己的照片。他还开玩笑地把视频游戏机Xbox Live与NSA的监控相比较。

但他其中一条信息涉及到了企业配合政府窃听项目一事。2010年2月4日，在他就职于戴尔期间，斯诺登就据说一家重要科技企业允许美国政府访问其服务器一事发表了评论。

斯诺登写道：“让我真正担心的是，这种企业行为会在多大程度上影响到技术圈以外的世界。社会似乎已形成一种无条件服从的风气。”

目前并不清楚他的前任雇主们是否了解他的网上行为。CIA、NSA、戴尔和斯诺登刚刚加入的Booz Allen Hamilton(BAH.N)均拒绝置评。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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