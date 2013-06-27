斯诺登依然被美国人视为“爱国者” 但支持率下滑

6月16日在香港一家商场内拍到的电视屏幕播放有关斯诺登的新闻。 REUTERS/Bobby Yip

路透华盛顿6月26日(记者 Gabriel Debenedetti) - 根据路透/益普索周三公布的民调，美国人依然更倾向于认为爱德华·斯诺登是一名“爱国者”，而非“叛徒”，但公众对斯诺登的支持率在过去一周下滑。

有超过四分之一的受访者表示，斯诺登应该得到法律允许的最严重的惩罚，比一周前的结果高出3个百分点。

逾三分之一的受访者表示，他不应该为揭露国家安全局的监控计划而被起诉。这一数字从上周逾40%的峰值滑落。

称斯诺登为“爱国者”的美国人比例从36%下滑至32%，而有近四分之一的受访者表示，斯诺登是个叛徒，比之前调查21%的比例略有上升。

斯诺登周日从藏身的香港飞抵莫斯科，目前他依然藏身于莫斯科谢列梅捷沃机场。美国政府根据1917年的《反间谍法》起诉斯诺登盗窃国家机密和向“未授权人士”提供机密文件罪。

最近几天，斯诺登与维基解密的联系更加清晰。

他与维基解密创始人阿桑奇的一名助手一起飞抵莫斯科，维基解密表示正帮助斯诺登获取进入厄瓜多尔或其他反对美国引渡斯诺登国家的法律文件。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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