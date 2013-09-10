媒体曝美国监控巴西油企 两国关系更趋紧张

路透巴西利亚9月9日(记者 Anthony Boadle) - 巴西总统罗塞夫周一表示，如果有关美国秘密监控巴西国家石油公司(Petrobras)的报道属实，那么这种行为无异于商业间谍，毫无安全正当性可言。

巴西Globo电视台周日援引斯诺登披露的文件报道称，美国国家安全局(NSA)曾进入巴西Petrobras和谷歌等其他企业的计算机网络。

巴西正准备拍卖大西洋沿岸的海上石油开采许可。Petrobras是巴西最大的企业，最近几年勘探出众多油田，也将是开采这些新发现深海油田的强制性合伙人。

Globo的报道令美巴关系更加紧张。两国已然因此前披露的NSA监控巴西的互联网通讯陷入僵局，总统罗塞夫本人的邮件和电话往来也在受监控之列。

罗塞夫多次要求美国对此作出解释。这也为罗塞夫原定于10月23日对华盛顿的国事访问增添了变数。罗赛夫此行将与奥巴马会晤，并讨论价值40亿美元的喷气式战斗机协议、石油和生物燃料技术合作以及其他商业协议。

罗塞夫在声明中表示：“如果媒体报道的消息获得证实，显然监控企图的动机并非出于安全或反恐，而是战略经济利益。”

美国政府表示，斯诺登披露的秘密网络监控计划旨在监控恐怖分子活动。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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