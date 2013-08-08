斯诺登父亲相信俄罗斯总统普京不会向美国屈服

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿8月7日 - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登的父亲朗·斯诺登（Lon Snowden）周三称，他相信俄罗斯总统普京在斯诺登问题上不会屈服于美国政府的压力。

美国总统奥巴马前一天取消了原定下月与普京举行的峰会，以报复俄罗斯准许斯诺登在本国避难之举。

朗·斯诺登接受了路透采访，他在采访中几次情绪激动，并表示相信普京不会改变想法，将他儿子送回美国接受审判。

“普京总统立场坚定。（他的）魄力令我崇敬，（他的）勇气令我崇敬，”朗·斯诺登说道。“他坚强面对来自我们政府的巨大压力，我不得不相信他还会继续坚强应对。”

“对于‘好吧，我将不去参加这个会议’或‘我将不去参加那个会议’这样的游戏，我相信普京总统是不会屈服的，”他说。

朗·斯诺登痛批奥巴马政府对他儿子事件的处理方式，称奥巴马政府的作法导致他的儿子别无选择，只能寻求在他国避难。

被困莫斯科谢列梅捷沃机场逾五周后，斯诺登于8月1日获准在俄罗斯临时避难一年。朗·斯诺登希望能在本月前往俄罗斯。

自斯诺登离开美国前往香港后，朗·斯诺登就一直没有与儿子说过话。

“这真的是故意的，在我前往且面对面看到他前，我宁愿不和他说话。我期待着（前往俄罗斯）那样的机会，”朗·斯诺登说。（完）