斯诺登威胁将披露更多信息 并申请在俄罗斯避难

路透伦敦/莫斯科7月1日(记者 Andrew Osborn/Alexei Anishchuk) - 美国国家安全局承包商前雇员斯诺登自逃往莫斯科以来首次打破沉默，称他依然可自由披露美国的间谍行动。

斯诺登在给厄瓜多尔总统科雷亚的信中写道，美国因他披露“棱镜”监控计划而对其进行非法迫害，但明确表示他不打算因此沉默。

在这封用西班牙语写的信中，斯诺登表示：“我依然自由，并可以发布有利于公众利益的信息。”

“无论我还能活多少天，我仍将致力于在这个不公平的世界里为正义而战。如果未来人们认识到我对公共利益所做的贡献，全世界都将感谢厄瓜多尔。”

就在他打破沉默前，斯诺登在俄罗斯提交了政治避难申请。但俄罗斯总统普京早些时候表示，除非斯诺登停止侵害美国利益，否则俄罗斯不欢迎斯诺登。

据信藏身在莫斯科谢列梅捷沃(Sheremetyevo)机场中转区的斯诺登还嘲笑了美国政府。

他写道：“尽管公众对我揭露这一非正义秘密体系表示支持，但美国政府对此作出的反应竟然是以牺牲我的家人、我的旅行自由以及我平静生活的权利进行法外搜捕。”

机场值班领事舍甫琴科（Kim Shevchenko）对路透表示，与斯诺登一同出行的维基解密活动人士Sarah Harrison周日晚间在谢列梅捷沃机场的中转区向一名领事馆官员递交了斯诺登的避难申请。

《洛杉矶时报》(Los Angeles Times)援引俄罗斯外交部匿名官员的说法报道称，斯诺登已与俄外交官见面，并提交了一份他希望申请避难的15个国家的清单。俄外交部和克里姆林宫官员拒绝就该报道置评。 （完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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