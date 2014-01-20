美国议员调查俄是否为斯诺登泄密事件幕后之手

路透1月19日 - 美国众议院情报委员会主席麦克·罗杰斯（MikeRogers）周日表示，他正在就斯诺登盗窃和曝光美国政府机密是否得到过俄罗斯的帮助进行调查。

“我认为，他（斯诺登）落入莫斯科一位俄罗斯联邦安全局（FSB）特工之手--爱的臂弯是有原因的。我知道这不是巧合，”罗杰斯在NBC的《Meet the Press》节目说。FSB是俄罗斯情报机构。

斯诺登去年先从美国逃到香港，然后又逃到俄罗斯，并且获准在俄罗斯避难至少一年。美国官员希望斯诺登返回美国接受指控。斯诺登披露了大量美国机密文件，引发全球热议美国广泛的电子监控项目。

罗杰斯没有提供具体证据，以支持他关于俄罗斯参与斯诺登曝光美国机密的说法。但他说：“我觉得，我们发现的一些可称之为线索的事情肯定会显示，他得到过一些帮助。”

他被问及是否正在调查俄罗斯与斯诺登活动的关系时称，“当然是，调查正在继续。”

美国参议院情报委员会主席范因斯坦（Dianne Feinstein）在《Meet thePress》称，斯诺登“很可能得到过俄罗斯的帮助”。

“我们目前还不清楚，”范因斯坦说。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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