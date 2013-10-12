斯诺登逃亡时的笔记本电脑只是“幌子”

路透华盛顿10月11日(记者 Mark Hosenball) - 根据一位前中情局(CIA)官员的说法，斯诺登前往香港和莫斯科携带的四台笔记本电脑只是“幌子”，当中不含任何机密内容。他本周在莫斯科与斯诺登见过面。

前CIA分析师麦戈文(Ray McGovern)表示，斯诺登从美国国家安全局(NSA)下载的机密文件存储在类似硬盘和U盘等更小的设备上，这些文件没有移交给俄罗斯或中国当局。

周三，斯诺登与麦戈文和另外三名前美国情报和执法官员在莫斯科进行了六个小时的会谈。后者都是美国监控计划的批评者。

现年30岁的斯诺登生活在俄罗斯一处秘密地点，远离美国当局的势力范围。美国指控斯诺登犯间谍罪，对其发出通缉，因其向媒体披露了高度机密的电子监控计划。

斯诺登5月逃到香港，随后在中国的压力下，飞往莫斯科。

美国官员表示，他们是基于斯诺登下载的机密材料已落入中国和俄罗斯间谍机构手中的假设采取行动，但官员承认没有相关证据。

麦戈文表示，斯诺登在周三的会晤中明确表示，他的笔记本电脑中没有任何东西。

麦戈文前往莫斯科是为斯诺登颁发一个奖项，表彰他“对情报工作的忠贞”。陪他一同前往莫斯科的分别是是Coleen Rowley(前CIA探员)、Jesselyn Radack(前司法部官员)、Thomas Drake(前NSA官员)。Thomas Drake曾因涉嫌泄露关于NSA名为“开拓者”(Trailblazer)的项目而被指控。

麦戈文在接受路透电话采访时称，斯诺登“对此完全不后悔，他说此话时非常坚决。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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