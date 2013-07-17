斯诺登申请在俄罗斯临时避难

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透7月16日（记者 Steve Gutterman） - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登周二已经申请在俄罗斯临时避难。避免被美国以间谍罪起诉的斯诺登被困莫斯科一家机场已有三周时间。
美国白宫称，斯诺登不是“异见人士”，应当被驱逐出境，并遣返回美国接受审判。
斯诺登曝光了美国政府的监控项目，目前正在向拉美国家寻求庇护，但他并没有冒险乘坐可能遭美国拦截的航班离开。斯诺登是在6月23日从香港飞抵莫斯科。
“他（斯诺登）得出的结论是需要写一份（在俄罗斯）临时避难的申请，他刚刚完成了这道程序，”上周五同人权组织活动人士一道与斯诺登会面的律师阿纳托利·库齐利纳（Anatoly Kucherena）对路透说道。
“现在他哪儿也不会去，他计划呆在俄罗斯，”他说。他还称，如果斯诺登获得临时庇护，他应当拥有与其他公民一样的权利，可自由在俄罗斯境内工作和旅行。
美国政府再次呼吁俄罗斯将斯诺登遣返回美国。
“他（斯诺登）不是人权活动人士，也不是异见人士，他被指控犯有泄露国家机密罪，”白宫发言人卡尼说。“他是被控犯有罪行的美国公民……他应当在美国面对每一个正当程序，他应当返回美国接受审判。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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