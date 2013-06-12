普京发言人称俄愿为爱德华·斯诺登提供政治避难

路透莫斯科6月11日（记者 Steve Gutterman） - 俄罗斯总统普京的发言人Dmitry Peskov周二称，若美国监控项目爆料人爱德华·斯诺登（Edward Snowden）向俄罗斯提出请求，该国会考虑向其提供政治避难。

Peskov并未明说莫斯科当局是否会接纳斯诺登，但亲政府议员对此构想表示欢迎。

俄罗斯国家杜马外事委员会主席普什科夫（Alexei Pushkov）在Twitter上称，“许诺向斯诺登提供政治避难，俄罗斯承担起维护因政治原因遭迫害的人的责任。”

“美国方面一定会很抓狂，他们认为这是自己才有的权利，”他说道。

斯诺登此前向媒体曝光了美国国家安全局对电话和互联网数据进行的大规模监控事件。他已逃到香港，并曾表示希望冰岛会向其提供政治避难。

普京称，斯诺登所披露的监控手段应用广泛，鉴于国际反恐的需要也是合情合理的，但这些手段必须合法利用，不能背着老百姓进行。

他在接受俄罗斯国营英语新闻频道《今日俄罗斯》采访时称，“比如，在俄罗斯，不经法院允许，不得监听电话对话内容。”他没有被问及斯诺登在俄罗斯政治避难一事。

据悉，斯诺登尚未提到在俄罗斯进行政治避难的可能。

当被路透问及俄罗斯是否会准许斯诺登政治避难时，Peskov回应称，“现在还很难说。尚无人提出申请。如果他表示：我请求（政治避难），我们会考虑的。”（完）

编译：程芳 发稿：张明钧

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。