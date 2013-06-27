俄移民官称只要斯诺登愿意 可留在机场中转区

路透莫斯科6月27日 - 美国国家安全局承包商的前雇员斯诺登据信周四仍在莫斯科一机场内，官员表示，他没有预订出港航班，尽管面临着俄罗斯总统普京希望其尽快离开的压力。

在披露了美国“棱镜”计划后，斯诺登本月离开美国，前往香港，然后在周日从香港飞到莫斯科。外界曾预计他会在周一飞往古巴哈瓦那，但他却没有乘坐那班飞机。

现年30岁的斯诺登自抵达莫斯科的机场后尚未现身。俄罗斯官员表示，他在谢列梅捷沃机场中转区。

俄航一名消息人士称，斯诺登以及同行的维基解密研究员Sarah Harrison均未预订周四前往哈瓦那的航班。

俄航一名工作人员早些时候称，斯诺登未预订未来几天的航班。

俄罗斯一名移民官员表示，斯诺登尚未申请进入俄罗斯的签证，并称只要他愿意，他可以留在中转区，无需申请过境签证。

普京拒绝了美国呼吁驱逐斯诺登回国的要求，并在周四表示，斯诺登应该选择他的目的地，尽快离开莫斯科。厄瓜多尔表示，需要数周时间来决定是否批准斯诺登的避难申请。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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