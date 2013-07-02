美俄元首要求安全部门解决斯诺登事件僵局--报道

路透莫斯科7月1日 - 俄罗斯通讯社RIA周一援引俄罗斯安全委员会秘书帕特鲁舍夫（Nikolai Patrushev）的说法报道称，俄罗斯和美国总统已要求各自的安全部门解决斯诺登事件引发的僵局。

帕特鲁舍夫称，美国联邦调查局（FBI）和俄罗斯联邦安全局（FSB）要就斯诺登的命运达成一致并非易事。斯诺登为美国国家安全局承包商的前雇员，6月23日离开香港后飞抵莫斯科。

美国指控斯诺登犯有间谍罪并寻求将他引渡回国，俄罗斯总统普京对此未予理会。俄罗斯另一位官员、普京幕僚乌沙科夫（Yuri Ushakov）称，普京未与美国总统奥巴马就斯诺登事件引发的局势进行过磋商。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

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