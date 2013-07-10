斯诺登尚未正式接受赴委内瑞拉避难--维基解密

朝鲜发射一枚中程弹道导弹落入日本海--美国军方
路透4月4日 - 美国太平洋司令部周二在声明中表示朝鲜发射了一枚导弹，这枚导弹最后落入日本海。 声明中表示，初步评估显示，该枚导弹为KN-15中程弹道导弹。该枚导弹是由朝鲜新浦市附近一地面设备所发射。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
路透莫斯科7月9日(记者 Steve Gutterman) - 维基解密周二称，美国国家安全局承包商前雇员斯诺登尚未正式接受赴委内瑞拉避难。此前俄罗斯一名议员在Twitter上写道，斯诺登已接受赴委内瑞拉避难，但随后删贴。
维基解密在Twitter上称，涉及决定对斯诺登政治庇护作出决定的国家“将会在合适的时机作出声明。”
维基解密随后称：“爱德华·斯诺登‘奔向自由’（Flight of Liberty）活动的第一阶段明天将开启。请密切关注进一步消息。”
维基解密未立即提供任何进一步信息。
自6月23日从香港飞抵莫斯科以来，斯诺登据信藏身在莫斯科一机场的中转区。
委内瑞拉总统马杜罗周五表示，他决定向斯诺登提供政治庇护。尼加拉瓜和玻利维亚也表示他们将接收斯诺登。斯诺登此前向大约20个国家申请政治避难。
俄罗斯国家杜马国际事务委员会主席普什科夫（Alexei Pushkov）此前在Twitter上写道，斯诺登已接受赴委内瑞拉避难，但这则消息很快就在他的Twitter页面上消失。
普什科夫随后表示，他是在俄罗斯电视频道Rossiya-24上看到这则新闻的，但该电视频道的代表称，他们的新闻是根据普什科夫最初在Twitter上发布的信息。
维基解密表示：“斯诺登尚未正式接受赴委内瑞拉避难。”该机构的英国法律研究员哈里森(Sarah Harrison)在协助斯诺登，并与其一同飞赴莫斯科。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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路透4月4日 - 美国太平洋司令部周二在声明中表示朝鲜发射了一枚导弹，这枚导弹最后落入日本海。 声明中表示，初步评估显示，该枚导弹为KN-15中程弹道导弹。该枚导弹是由朝鲜新浦市附近一地面设备所发射。(完) (编译 陈宗琦；审校 张若琪)
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