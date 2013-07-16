普京希望斯诺登离开 但未排除庇护的可能性

路透俄罗斯戈格兰岛7月15日（记者 Alexei Anishchuk） - 俄罗斯总统普京周一称希望爱德华·斯诺登离开，但亦暗示斯诺登进一步接近于满足俄罗斯提供庇护的条件。

斯诺登是美国国家安全局承包商的前雇员，因曝光美国政府监控项目遭到美国通缉，他于6月23日离开香港抵达莫斯科谢列梅捷沃(Sheremetyevo)机场过境区，希望前往能向他提供保护的国家。

普京称，美国通过阻止斯诺登前往可向他提供庇护的国家，将斯诺登困在俄罗斯。不过，普京并不愿惹恼美国，之前就曾表示只有斯诺登停止对美国有害的行为，俄罗斯才会向他提供政治庇护。

“只要有去别处的机会，我希望他（斯诺登）走，”普京在芬兰湾戈格兰岛（Gogland Island）视察时说道。

“他知道（俄罗斯）向他提供政治庇护的条件。从他的最新行为看，他的立场正在改变，但情况还不明朗。”

斯诺登上周五在谢列梅捷沃机场过境区与人权组织会面时表示，他正在寻求获得俄罗斯的暂时庇护，直到他能安全前往拉美。已有三个拉美国家表示愿意接纳斯诺登。

“我们与美国有一定的关系，我们不希望你的行为破坏我们的关系，”普京说道，他指的是斯诺登。

当被要求就斯诺登接下来的情况发表意见时，普京称：“我哪能知道？那是他的生活，他的命运。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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