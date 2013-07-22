俄罗斯称不清楚斯诺登寻求该国公民身份的事情

路透俄罗斯7月19日 - 俄罗斯总统普京的发言人Dmitry Peskov周五称，克里姆林宫不清楚美国国家安全局承包商前雇员斯诺登寻求俄罗斯公民身份的事情。

斯诺登被指控犯有间谍罪正被美国通缉，目前被困在莫斯科谢列梅捷沃机场内。帮助斯诺登提交在俄临时避难申请的俄罗斯律师称，斯诺登不排除寻求俄罗斯公民身份的可能性。

“公民身份？这是我第一次听说。这对我来说是个新闻，”Peskov对记者表示。

斯诺登自6月23日起一直藏身在莫斯科谢列梅捷沃机场内，这可能损害美俄关系。

Peskov称，美国尚未通知俄罗斯总统奥巴马打算放弃9月在莫斯科与普京举行峰会。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。