斯诺登事件未影响美俄本周举行高级别会谈

路透华盛顿8月6日(记者 Phil Stewart) - 美国官员周二表示，尽管俄罗斯决定向美国国家安全局承包商前雇员斯诺登提供政治庇护，但美国官员周五依然将在华盛顿与俄罗斯国防部长和外长举行会谈。

美国国务院表示，会谈将如期举行，斯诺登的问题也将在美国国务卿克里和国防部长哈格尔与俄罗斯官员进行会晤时提出。美国国务院的说法证实了路透稍早的报道。

美国国务院发言人帕萨基(Jennifer Psaki)对记者表示：“最近几周，我们已经多次与俄罗斯官员提到斯诺登先生的问题。我们希望再次提到此事。”

“我们希望看到斯诺登先生返回美国。不知道这在技术上有什么要求，但我们知道他们有这个能力。”

斯诺登之前已经在莫斯科一机场停留了逾五周，在此期间，他尝试寻找到一个可为其提供庇护的国家。美国希望他返回国内接受指控。

俄罗斯为斯诺登提供庇护也让本周美俄官员的“2+2会谈”蒙上阴影。

通过继续与俄罗斯官员举行某些高级别会谈，美国似乎尝试避免破坏美俄关系。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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