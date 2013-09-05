普京称斯诺登在俄罗斯应该感到安全

总统撤换财长之后 南非共产党呼吁防堵财政部贪腐
路透约翰内斯堡3月31日 - 南非共产党周五表示，公众应该采取严正行动避免财政部陷于腐败；此前总统祖马在深夜的内阁重组中撤换财长戈尔丹(Pravin Gordhan)；南非共产党为执政党非洲人国民大会(非国大/ANC)的盟友。
路透莫斯科9月4日 - 俄罗斯总统普京形容斯诺登是个“奇怪的人”，但表示斯诺登可以安心，因为俄罗斯不会把他交给美国当局。
在莫斯科上月向斯诺登提供庇护后，美国总统奥巴马表态不会与普京进行原定的双边峰会。
普京在接受俄罗斯国家电视台和美联社采访说到斯诺登时称：“他是个奇怪的人。我不知道他在想什么。”
“基本上，是他让自己过上了这种艰难的生活。我甚至无法想象他接下来会做什么。但目前很清楚的是，我们不会让他走，他在这里应该感到安全。”
俄罗斯利用斯诺登把自己塑造成人权保护者形象，平息西方国家关于其不良人权纪录的指责。俄罗斯还以斯诺登事件为例，指责美国实行双重标准。
普京坚称，俄罗斯情报机构没有从这名30岁的美国公民那里获取任何情报。
“我们有我们的国家利益，我们不想破坏美俄关系。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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