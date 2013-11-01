律师称斯诺登在俄罗斯一网站觅得工作

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科10月31日(记者 Steve Gutterman) - 斯诺登的律师阿纳托利·库齐利纳(Anatoly Kucherena)周四表示，斯诺登在俄罗斯一家网站找到工作。

根据俄罗斯新闻社的报道，库齐利纳说：“斯诺登11月份开始工作。”

“他将为俄罗斯一家大型网站提供支持。”但他“出于安全原因”不会提供这家网站的名字。

斯诺登在俄罗斯身处何地一直没有被公布，自今年7月以来，公众只在他本月与来访的前美国国家安全官员会面时的照片和视频中见过他的身影。

普京多次表示，俄罗斯只会在斯诺登停止损害美国利益时对其予以庇护。

库齐利纳以此作为斯诺登拒绝回答外国调查人员关于美国监听盟国领导人问题的理由。