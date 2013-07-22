俄罗斯称不清楚斯诺登寻求该国公民身份的事情

《全球主要央行会议预告》--2017年4月-12月
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(本文由路透中文网编译提供)
路透俄罗斯7月19日 - 俄罗斯总统普京的发言人Dmitry Peskov周五称，克里姆林宫不清楚美国国家安全局承包商前雇员斯诺登寻求俄罗斯公民身份的事情。
斯诺登被指控犯有间谍罪正被美国通缉，目前被困在莫斯科谢列梅捷沃机场内。帮助斯诺登提交在俄临时避难申请的俄罗斯律师称，斯诺登不排除寻求俄罗斯公民身份的可能性。
“公民身份？这是我第一次听说。这对我来说是个新闻，”Peskov对记者表示。
斯诺登自6月23日起一直藏身在莫斯科谢列梅捷沃机场内，这可能损害美俄关系。
Peskov称，美国尚未通知俄罗斯总统奥巴马打算放弃9月在莫斯科与普京举行峰会。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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以下为日本和韩国近期预定公布的重要经济数据及活动日程： GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值 4月10日当周 4月9日(日) 2350 日本未经季节调整经常帐收支(亿日圆) 2月 盈余26,156 盈余655 4月10日(一) 0500 日本服务业景气判断指数 3月 -- 48.6 4月11日(二) 0300 韩国L货供额 2月 -- +6.8% 2300 韩国失业率 3月 -- 4.0% 2350 日本银行贷款(较上年同期) 3月 --