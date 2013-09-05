普京称斯诺登在俄罗斯应该感到安全

标题新闻：美国总统特朗普称新签署的两个贸易行政令将为美国制造业实现伟大复苏奠定基础
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科9月4日 - 俄罗斯总统普京形容斯诺登是个“奇怪的人”，但表示斯诺登可以安心，因为俄罗斯不会把他交给美国当局。
在莫斯科上月向斯诺登提供庇护后，美国总统奥巴马表态不会与普京进行原定的双边峰会。
普京在接受俄罗斯国家电视台和美联社采访说到斯诺登时称：“他是个奇怪的人。我不知道他在想什么。”
“基本上，是他让自己过上了这种艰难的生活。我甚至无法想象他接下来会做什么。但目前很清楚的是，我们不会让他走，他在这里应该感到安全。”
俄罗斯利用斯诺登把自己塑造成人权保护者形象，平息西方国家关于其不良人权纪录的指责。俄罗斯还以斯诺登事件为例，指责美国实行双重标准。
普京坚称，俄罗斯情报机构没有从这名30岁的美国公民那里获取任何情报。
“我们有我们的国家利益，我们不想破坏美俄关系。”(完)
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透纽约3月31日 - 美元周五持平，此前美国联邦储备理事会(FED/美联储)官员看似鸽派的讲话，以及乏善可陈的美国经济数据，打压了本周早些时候的乐观人气。
路透纽约3月31日 - 油价周五下跌，之前三日连涨的势头失去动能，因美国活跃钻机数增加，显示页岩油产量不断上升，导致全球供应过剩。