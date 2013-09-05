普京称斯诺登在俄罗斯应该感到安全

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科9月4日 - 俄罗斯总统普京形容斯诺登是个“奇怪的人”，但表示斯诺登可以安心，因为俄罗斯不会把他交给美国当局。

在莫斯科上月向斯诺登提供庇护后，美国总统奥巴马表态不会与普京进行原定的双边峰会。

普京在接受俄罗斯国家电视台和美联社采访说到斯诺登时称：“他是个奇怪的人。我不知道他在想什么。”

“基本上，是他让自己过上了这种艰难的生活。我甚至无法想象他接下来会做什么。但目前很清楚的是，我们不会让他走，他在这里应该感到安全。”

俄罗斯利用斯诺登把自己塑造成人权保护者形象，平息西方国家关于其不良人权纪录的指责。俄罗斯还以斯诺登事件为例，指责美国实行双重标准。

普京坚称，俄罗斯情报机构没有从这名30岁的美国公民那里获取任何情报。

“我们有我们的国家利益，我们不想破坏美俄关系。”(完)