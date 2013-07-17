斯诺登申请在俄罗斯临时避难

爱德华·斯诺登周二已经申请在俄罗斯临时避难。美国白宫称，斯诺登不是“异见人士”，应当被驱逐出境，并遣返回美国接受审判。“斯诺登得出的结论是需要写一份（在俄罗斯）临时避难的申请，他刚刚完成了这道程序，”上周五同人权组织活动人士一道与斯诺登会面的律师阿纳托利·库齐利纳对路透说。“现在他哪儿也不会去，他计划呆在俄罗斯。” 路透