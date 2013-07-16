普京希望斯诺登离开 但未排除庇护的可能性

俄罗斯总统普京周一称希望爱德华·斯诺登离开，称美国通过阻止斯诺登前往可向他提供庇护的国家，将斯诺登困在俄罗斯。“只要有去别处的机会，我希望他离开，”普京说道……他知道（俄罗斯）向他提供政治庇护的条件。从他的最新行为看，他的立场正在改变，但情况还不明朗。”路透