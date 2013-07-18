普京称美俄关系远比斯诺登重要

俄罗斯总统普京周三释出明确信号，即不希望爱德华·斯诺登问题影响美俄关系。普京不希望此事危害到定于9月在莫斯科举行的美俄首脑峰会，亦不愿因为此事令随后在圣彼得堡召开的20国集团峰会蒙上阴影。普京对记者说：“依我之见，（美俄）双边关系远比情报机构活动相关纠纷重要。”路透