斯诺登指责奥巴马试图阻止他寻求政治避难

路透华盛顿7月1日 - 据维基解密周一发布的声明，美国国家安全局承包商前雇员斯诺登表示，美国政府正在剥夺他寻求政治避难的权利。

“据报道，总统命令副总统向我寻求保护的国家领导人施压，不让他们接受我的避难请求，而此前总统承诺不会这么做。一个世界大国领导人作出这种欺诈行为是不公平的，对流亡人士的法外惩罚也不公平，”斯诺登在维基解密网站发布的声明中称，他所指的是美国总统奥巴马和副总统拜登。

美国正在全力缉拿斯诺登。据信斯诺登目前藏身在莫斯科一机场的中转区域。

“在没有给我定罪的情况下，（美国政府）单方面吊销了我的护照，让我成为了没有国籍的人，”斯诺登在声明中称。

“在没有司法命令的情况下，美国政府竟试图阻止我行使基本权利。寻求避难的权利是一个人人都拥有的权利……他们的目的不是为了吓唬我，而是为了吓唬那些希望步我后尘的人。”

该声明的日期为7月1日，署名为Edward Joseph Snowden（斯诺登）。斯诺登在声明中抨击美国政府将公民身份作为武器，试图阻止他寻求避难，并表示自己的信念不会屈服。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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