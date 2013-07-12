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时事要闻 | 2013年 7月 12日 星期五 13:37 BJT

委内瑞拉称斯诺登尚未就接受庇护作出回复

路透蒙得维的亚7月11日 - 委内瑞拉外长豪亚(Elias Jaua)周四对路透表示，委内瑞拉尚未收到斯诺登就是否接受庇护作出的正式回复。

豪亚在乌拉圭蒙得维的亚举行的地区外长会议间隙表示：“上周我们进行过沟通，我们愿意提供庇护，迄今我们还未收到回复。”

委内瑞拉、玻利维亚以及尼加拉瓜均表示愿意向斯诺登提供庇护。

自6月23日以来，斯诺登一直藏身在莫斯科一机场的中转区。外界猜测，他随时可能登上飞往拉美的航班。（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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