委内瑞拉称斯诺登尚未就接受庇护作出回复

中国外长王毅称有必要阻止朝鲜半岛局势朝不可逆转方向发展
外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透蒙得维的亚7月11日 - 委内瑞拉外长豪亚(Elias Jaua)周四对路透表示，委内瑞拉尚未收到斯诺登就是否接受庇护作出的正式回复。
豪亚在乌拉圭蒙得维的亚举行的地区外长会议间隙表示：“上周我们进行过沟通，我们愿意提供庇护，迄今我们还未收到回复。”
委内瑞拉、玻利维亚以及尼加拉瓜均表示愿意向斯诺登提供庇护。
自6月23日以来，斯诺登一直藏身在莫斯科一机场的中转区。外界猜测，他随时可能登上飞往拉美的航班。（完）
编译：靳怡雯 发稿：程芳
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外界愈发担忧，朝鲜可能不顾联合国制裁以及美国的严厉警告，进行第六次核试验或扩大飞弹试射。美国警告称战略上耐心以对的政策已经结束。
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)