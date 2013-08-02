斯诺登获俄罗斯社交网站工作邀请

中国贸易商接到官方指令 要求退回朝鲜煤炭--消息
路透新加坡4月10日 - 据中国丹东诚泰贸易有限公司一位贸易消息人士称，中国海关部门已发布官方指令，要求贸易公司退回他们从朝鲜运来的煤炭船货。丹东诚泰为最大的朝鲜煤炭买家。
路透莫斯科8月1日 - 美国“棱镜”计划揭密者爱德华·斯诺登刚刚获准在俄罗斯临时避难一年后不久，就接到了俄罗斯顶级社交网站VKontakte的工作邀请。
总部在圣彼得堡的俄罗斯社交网站Vkontakte的创始人之一杜洛夫(Pavel Durov)在个人主页写道：“我们邀请爱德华·斯诺登来圣彼得堡，如果他决定加入VKontakte的程序员明星团队，我们将非常高兴。”
据与俄罗斯当局关系密切的律师库齐利纳(Anatoly Kucherena)称，基于授予斯诺登的临时避难文件，他可以在俄罗斯工作。库齐利纳近期一直在向斯诺登提供帮助。
俄罗斯拒绝了美国多次提出的移交斯诺登的请求。
斯诺登事件使得美俄关系雪上加霜，两国本已围绕叙利亚冲突以及防务和人权等问题存在分歧。
而对于俄罗斯而言，斯诺登也是个有力的宣传工具。俄罗斯经常抨击美国在本国不尊重人权，却在它国人权问题上喋喋不休。
杜洛夫称，他对俄罗斯给予斯诺登庇护的决定感到骄傲。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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