斯诺登接到俄罗斯社交网站的工作邀请

(本文由路透中文网编译提供)

路透莫斯科8月1日 - 美国“棱镜”计划揭密者爱德华·斯诺登刚刚获准在俄罗斯临时避难一年后不久，就接到了俄罗斯顶级社交网站VKontakte的工作邀请。

总部在圣彼得堡的俄罗斯社交网站Vkontakte的创始人之一杜洛夫(Pavel Durov)在个人主页写道：“我们邀请爱德华·斯诺登来圣彼得堡，如果他决定加入VKontakte的程序员明星团队，我们将非常高兴。”

据与俄罗斯当局关系密切的律师库齐利纳(Anatoly Kucherena)称，基于授予斯诺登的临时避难文件，他可以在俄罗斯工作。库齐利纳近期一直在向斯诺登提供帮助。

俄罗斯拒绝了美国多次提出的移交斯诺登的请求。

斯诺登事件使得美俄关系雪上加霜，两国本已围绕叙利亚冲突以及防务和人权等问题存在分歧。

而对于俄罗斯而言，斯诺登也是个有力的宣传工具。俄罗斯经常抨击美国在本国不尊重人权，却在它国人权问题上喋喋不休。

杜洛夫称，他对俄罗斯给予斯诺登庇护的决定感到骄傲。（完）