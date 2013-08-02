斯诺登接到俄罗斯社交网站的工作邀请

《中国重要政经日程》--4月12日-9月3日
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(本文由路透中文网编译提供)
路透莫斯科8月1日 - 美国“棱镜”计划揭密者爱德华·斯诺登刚刚获准在俄罗斯临时避难一年后不久，就接到了俄罗斯顶级社交网站VKontakte的工作邀请。
总部在圣彼得堡的俄罗斯社交网站Vkontakte的创始人之一杜洛夫(Pavel Durov)在个人主页写道：“我们邀请爱德华·斯诺登来圣彼得堡，如果他决定加入VKontakte的程序员明星团队，我们将非常高兴。”
据与俄罗斯当局关系密切的律师库齐利纳(Anatoly Kucherena)称，基于授予斯诺登的临时避难文件，他可以在俄罗斯工作。库齐利纳近期一直在向斯诺登提供帮助。
俄罗斯拒绝了美国多次提出的移交斯诺登的请求。
斯诺登事件使得美俄关系雪上加霜，两国本已围绕叙利亚冲突以及防务和人权等问题存在分歧。
而对于俄罗斯而言，斯诺登也是个有力的宣传工具。俄罗斯经常抨击美国在本国不尊重人权，却在它国人权问题上喋喋不休。
杜洛夫称，他对俄罗斯给予斯诺登庇护的决定感到骄傲。（完）
编译：靳怡雯 发稿：朱淑珍
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以下为中国已公布的经济指标，点选代码可提取更多内容。 1.实际国内生产总值(GDP)增长(%) 季度 16年四季 三季 二季 一季 15年四季 三季 二季 一季 14年四季 三季 *二季 *一季 *13年四 三季 *二季 *一季 季 同比 6.8 6.7 6.7 6.7 6.8 6.9 7.0 7.0 7.2 7.1 7.5 7.4 7.7 7.9 7.6 7.9 环比 1.7 1.8 1.9 1.3 1.5 1.8 1.7 2.0 1.9 1.8 1.8 1.5 1.7
路透4月12日 - 以下为港股在美国上市的主要ADR收市价,以及与港股周二收市价的比较.(1美元=7.7707 港元) 美国股市周二收跌，道琼工业指数收跌6.72点，或0.03%，至20,651.30点，但远离盘中低位，对 地缘政治风险的担忧打击市场人气，投资者为美国公司业绩季开锣作准备。 公司名称 ADR代码 收盘价 涨跌幅 成交量 ADR折合每 较港股溢价 股普通股 （美元） （%） (港元) (%) 中海油 120.590 -1.18 20493 9.371 -0.21 中国铝业