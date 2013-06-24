斯诺登料将飞往古巴 白宫希望俄罗斯将其遣返回美国

美国白宫高官会见众议院温和及保守派共和党人 望重批医保法案
路透华盛顿4月3日 - 美国白宫高级官员周一会见了众议院温和及保守派共和党人，旨在重启废除并取代奥巴马医保(Obamacare)的计划。
路透莫斯科/香港6月24日(记者 Lidia Kelly/James Pomfret) - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登周一料将飞往古巴，目前他正等待厄瓜多尔是否批准其避难申请的消息。迄今，斯诺登躲过了华府引渡他回国接受审判的努力。
斯诺登乘坐的飞机周日从香港抵达莫斯科。此前，尽管美国要求逮捕斯诺登，香港仍准许其离境。
白宫表示，希望俄罗斯政府把斯诺登遣返回美国。白宫还对香港和中国大陆允许斯诺登离开的决定表示“强烈反对”。
美国国家安全委员会发言人海登(Caitlin Hayden)表示：“我们希望俄罗斯政府审视所有可行的选择，将斯诺登先生遣返回到美国，让他为所犯罪行接受审判。”
奥巴马一直试图重置美俄关系，并打造与中国的伙伴关系。
厄瓜多尔外长巴蒂诺(Ricardo Patino)在前往越南首都河内访问时表示，斯诺登寻求在厄瓜多尔避难。他拒绝说明厄瓜多尔政府将采取何种行动，但表示厄瓜多尔政府会采取非常负责任的态度研究这个请求。
俄罗斯航空公司Aeroflot的一名消息人士表示，斯诺登预订了一张当地时间周一下午2:05（1005 GMT）前往古巴首都哈瓦那的航班。据信斯诺登目前在莫斯科谢列梅捷沃（Sheremetyevo）机场的中转区。
古巴称该国没有关于此事的信息。
美国国务院一名官员称，华府已告知西半球国家，斯诺登不应获准继续进行进一步的国际旅行，除非旅行对将其遣返回美国有必要。
美国参议员舒默(Charles Schumer)表示，俄罗斯总统普京很可能知道并批准了斯诺登所乘航班飞往俄罗斯，并估计美俄关系可能因此出现“严重后果”。（完）
编译：靳怡雯 发稿：张家伟
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