斯诺登抵达俄罗斯 寻求赴厄瓜多尔避难

6月23日记者们在莫斯科谢列梅捷沃机场向乘客们展示斯诺登的照片，询问斯诺登是否在班机上。 REUTERS/Sergei Karpukhin

路透香港/莫斯科6月23日（记者 James Pomfret/Lidia Kelly） - 美国国家安全局前承包商雇员爱德华·斯诺登周日寻求前往厄瓜多尔避难，他此前获得香港当局批准离开前往俄罗斯，这对试图以间谍罪引渡他的美国当局是一记重击。

据信载有斯诺登的班机周日抵达莫斯科，维基解密宣称斯诺登“将经安全路线前往厄瓜多尔避难”，令美国总统奥巴马陷入十分尴尬的境地。

厄瓜多尔外长里卡多·帕蒂尼奥（Ricardo Patino）稍早在tweeter上说：“厄瓜多尔政府已经收到了爱德华·斯诺登的避难申请。”

美国继续努力阻止斯诺登获得避难庇护。美国国务院官员称，美国已经警告西半球国家“不应对斯诺登的任何进一步国际旅行给予放行，而是要将他遣返回美国”。

厄瓜多尔因此事再次成为国际外交舞台的焦点。该国过去一年在该国驻伦敦大使馆为维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）提供庇护。

厄瓜多尔驻俄罗斯大使Patricio Alberto Chavez Zavala在莫斯科机场一家酒店对记者称，他将与斯诺登及维基解密代表Sarah Harrison举行会谈。

几小时后，当地时间午夜（周日北京时间0400）过后不久，该大使出现在酒店附近的一间商务休息室，但他拒绝透露是否已与斯诺登会面，也未发表其他评论。在大使出现前不久，一辆餐车向该商务室送了三盘三文鱼和一份星巴克。

俄罗斯航空（Aeroflot）的一位消息人士周日则表示，斯诺登在莫斯科时间1405（北京时间1805）在谢列梅捷沃机场（Sheremetyevo）预定了周一飞往哈瓦那的机票。斯诺登乘坐的从香港飞往莫斯科的班机正是降落在谢列梅捷沃机场。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜

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