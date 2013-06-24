斯诺登抵达俄罗斯 寻求赴厄瓜多尔避难

国际油市：亚洲航煤裂解价差上升，因卡塔尔一艘船货的出货受影响
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
(本文由路透中文网编译提供)
路透香港/莫斯科6月23日（记者 James Pomfret/Lidia Kelly） - 美国国家安全局前承包商雇员爱德华·斯诺登周日寻求前往厄瓜多尔避难，他此前获得香港当局批准离开前往俄罗斯，这对试图以间谍罪引渡他的美国当局是一记重击。
据信载有斯诺登的班机周日抵达莫斯科，维基解密宣称斯诺登“将经安全路线前往厄瓜多尔避难”，令美国总统奥巴马陷入十分尴尬的境地。
厄瓜多尔外长里卡多·帕蒂尼奥（Ricardo Patino）稍早在tweeter上说：“厄瓜多尔政府已经收到了爱德华·斯诺登的避难申请。”
美国继续努力阻止斯诺登获得避难庇护。美国国务院官员称，美国已经警告西半球国家“不应对斯诺登的任何进一步国际旅行给予放行，而是要将他遣返回美国”。
厄瓜多尔因此事再次成为国际外交舞台的焦点。该国过去一年在该国驻伦敦大使馆为维基解密创始人阿桑奇（Julian Assange）提供庇护。
厄瓜多尔驻俄罗斯大使Patricio Alberto Chavez Zavala在莫斯科机场一家酒店对记者称，他将与斯诺登及维基解密代表Sarah Harrison举行会谈。
几小时后，当地时间午夜（周日北京时间0400）过后不久，该大使出现在酒店附近的一间商务休息室，但他拒绝透露是否已与斯诺登会面，也未发表其他评论。在大使出现前不久，一辆餐车向该商务室送了三盘三文鱼和一份星巴克。
俄罗斯航空（Aeroflot）的一位消息人士周日则表示，斯诺登在莫斯科时间1405（北京时间1805）在谢列梅捷沃机场（Sheremetyevo）预定了周一飞往哈瓦那的机票。斯诺登乘坐的从香港飞往莫斯科的班机正是降落在谢列梅捷沃机场。（完）
路透新加坡4月4日 - 亚洲航煤裂解价差周二上涨，行业消息人士称来自卡塔尔的一艘船货的供应受到影响。但消息人士表示，地区供应仍充裕，令航煤/柴油处于贴水状态。
路透吉隆坡4月4日 - 马来西亚棕榈油期货周二触及近六个月低点，追随芝加哥期货交易所(CBOT)豆油期货趋势，后者隔夜下跌近1%，而且市场在等待本周马来西亚官方将公布的棕榈油产量和出口数据。
路透新加坡4月4日 - 亚洲石脑油裂解价差周二扩大涨幅，触及每吨83.80美元的五周高位，受需求支撑，亦因卡塔尔关闭一炼厂的凝析油分离塔。