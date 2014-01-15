（更正）美媒称国安局借助神秘技术监控海外电脑

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路透华盛顿1月14日 -据《纽约时报》周二报道，美国国家安全局（NSA）将软件植入全球近10万台电脑，借此对这些设备进行监控，进而可能为进行网络攻击铺就了数字高速公路。

报道援引美国官员、电脑专家和斯诺登泄露的文件称，其中多数软件是NSA通过进入电脑网络植入，同时也动用了一种秘密技术进入甚至未联网的电脑。斯诺登是NSA承包商前雇员。

《纽约时报》称，最迟于2008年开始使用的这项技术依靠一个秘密无线电波频道，电波通过秘密置入电脑的微型电路板和USB卡发送。

“这种电波频率技术帮助美国情报机构解决了多年来面对的一个大问题：进入敌手和一些美国合作方做了防范间谍或网络攻击入侵设置的那些电脑。”上述报道称，“多数情况下，这种发射电波的硬件必须通过间谍、制造商或是不知情的用户通过物理方式置入。”

《纽约时报》称，这个代号为“量子”（Quantum）的项目经常瞄准的目标包括中国多个军事单位。华府曾指责中国军方对美国军队和工业目标发起网络攻击。

该报还称，“量子”项目还曾成功地在俄罗斯军方网络植入软件，也曾针对墨西哥警方、贩毒集团、欧盟贸易机构以及美国的盟国沙特阿拉伯、印度和巴基斯坦等使用。（完）

编译：王凤昌 发稿：王燕焜

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