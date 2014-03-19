美国家安全局监听某目标国的全部电话--报道

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿3月18日 - 《华盛顿邮报》周二报道称，美国国家安全局设立了一种可以将某国所有电话全部录下来的监控体系，这让其可以回放30天内的全部电话录音，但是报道未披露该目标国的名字。

报道中引述的消息人士直接了解美国的该监控系统。

报道称，应美国官员的请求，将不会透露能辨明已被或将被该系统监控的国家名字的具体信息。

报道称，该监控系统名叫MYSTIC，于2009年启动，在2011年对首个目标国完全实现其“追溯检索”功能。

报道称，一份对该系统的秘密总结报告称，收集活动录下了首个目标国全国范围内的“每一个”电话通话，将数以十亿计的通话储存在一个以30天为周期的循环缓冲区，新的通话会不断将时间最久的通话录音替代掉。

报道称，负责该项目的一位高级管理人员将该系统比作时光机，称其能重放所有的通话录音，而无需提前确定对某人进行监控。

《华盛顿邮报》称，美国国家安全局尚没有其他被披露的项目能对某国的电话网络全部进行监控。

报道引述匿名美国现任及前任官员的话称，将用该系统收集涉及美国人的庞大电话通话。

美国白宫发言人卡尼（Jay Carney）周二在例行记者会上没有直接回答有关《华盛顿邮报》该报道的问题，他表示，“总的来说，我们不对具体指控和报道发表评论。我们会明确美国国家安全局和我们的情报部门所从事的活动，并想指明他们的活动受美国法律约束，以及受美国各个政府部门的监督。

卡尼并指出，美国总统奥巴马1月宣布一系列措施，将对美国的情报搜集活动进行重大改革。（完）