奥巴马已签署国会通过的《美国自由法案》

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿6月2日 - 美国总统奥巴马周二签署了《美国自由法案》（USA Freedom Act），之前参议院在当日早些时候通过了这项立法，对包括大规模收集美国民众电话记录在内的政府监控项目进行改革。

该法案将终止9.11之后不久美国推出的安全政策，而美国国家安全局（NSA）承包商前雇员斯诺登披露的一项监控计划也将结束。NSA通过收集和搜索电话记录来追踪恐怖主义线索，但未获准监听这些电话的内容。

《美国自由法案》的通过是民主党参议员和参议院一些最保守的共和党人合作的结果，对作为民主党人的奥巴马来说，这是一个胜利，对参议院多数党领袖麦康奈尔（Mitch McConnell）来说，则是一次挫败。

在该法案投票过后，奥巴马通过他的Twitter账号@POTUS表示，他很高兴法案获得通过。“法案到我这后，我会尽快签署，”他在推文中表示。

在以67对32的投票通过该法案前，参议员们挫败了三个由共和党领袖们提出的修正案，此前这些参议员们改变了自己的观点，并停止阻挠《美国自由法案》的努力。美国众议院上月以压倒性多数通过了该法案。

美国一家联邦上诉法院5月7日裁决收集“元数据”是非法的。

新法将要求Verizon 和美国电话电报公司 等企业以现在为计费目的采取的方式继续收集和储存电话记录。

但与按常规向美国情报机构提供这些数据不同，这些企业只有在接到由外国情报监控法庭批准的政府请求时才须移交数据。

自两年前的斯诺登“棱镜门”以来，《美国自由法案》是针对美国监控系统的首次重大立法改革。

除了电话监控项目以外，按照2011《美国爱国者法案》获准进行的其他两项美国国内监控项目自周日起也已被终止。（完）