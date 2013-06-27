斯诺登效应：美国情报机构称激进分子改变交流方式

路透华盛顿6月25日（记者 Mark Hosenball/Matt Spetalnick/Peter Apps） - 美国官员称，尽管美国情报机构及其全球合作伙伴仍在评估斯诺登披露监控项目的潜在影响，激进分子已经开始根据该事件作出反应，改变了交流的方式，而这可能导致预防袭击更加困难。

两名美国国家安全消息人士称，情报机构发现，逊尼派和什叶派伊斯兰组织等目标激进组织的成员已经改变了交流的方式，并认为这是对斯诺登披露窃听细节所作出的直接反应。

他们表示，判断近期的交流方式改变是否导致关键情报流失，以及美国是否面临错失未来袭击警报信号的更大风险，还为时尚早。

事实证明，此前关于机密泄露将对美国国家安全利益造成巨大冲击的警告是过于夸张的。2010年，维基解密披露了数以万计美国外交密电，其影响似乎比美国政府最初警告的小得多。

而激进分子改变交流的方式以避免被监视，可能也会阻碍他们自身对于事件的策划。

上述官员拒绝透露发现了激进组织有何种改变，担忧激进组织了解到的对他们行为方式的认知越多，就越容易进行改变。

一名美国电信专家私下称，激进分子最新的调整可能包括减少电子信息传输，更加频繁的更换手机，并寻找新的加密方式。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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