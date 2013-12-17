美国法官裁定电话监控计划可能违法

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿12月16日 - 美国法官周一判定，美国政府收集国民电话记录很可能属非法行为，要求暂停对电信企业Verizon Communications 两名客户的数据收集活动。

美国联邦法官理查德·里昂(Richard Leon)写道，美国政府的监听计划很可能违反了美国人免于不合理搜查的权利。

里昂写道，“我无法想象比这种运用高科技手段系统性收集和保留几乎每个公民的数据更为“不加区分和任意入侵”的行动了。

美国司法部目前正审核这一裁定。司法部发言人安德鲁·埃姆斯(Andrew Ames)在声明中表示：“我们认为，该计划正如之前法官判定的那样，是符合宪法的。”

里昂要求美国政府停止对Verizon Communications Inc 电话公司的两名客户进行数据收集。这两名提起诉讼的客户分别是创设了公益组织Freedom Watch的律师Larry Klayman以及Charles Strange，后者是美国国家安全局一名密码技术人员的父亲。这名技术人员2011年在阿富汗去世。

Verizon公司拒绝就裁定置评。

英国《卫报》6月报道称，美国一家监控法庭秘密批准政府收集数百万民众的每日电话记录，包括通话时长及所拨打的号码。美国官员表示，这些收集的数据不包括通话内容。（完）