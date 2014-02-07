美国暂时禁止在飞俄航班上随身携带液体等物品

(本文由路透中文网编译提供)

路透华盛顿2月6日 - 美国国土安全部一位官员周四称，运输安全管理局暂时禁止在飞往美国和俄罗斯之间的航班上，随身携带液体、气溶胶、凝胶和粉末。

该官员称，乘客可在托运行李中携带上述物品。ABC电视网最早报导了上述禁令。

美国周三发出警告，提醒机场和一些飞往俄罗斯的航班提防可装能在飞机上制作炸弹的牙膏管。

俄罗斯方面高度戒备，以便应对武装分子可能在索契冬奥会期间发动袭击。

“正如我们一贯的安全做法一样，在任何时候都包括许多看得见和看不见的措施在内，我们会一如既往地作出回应，采取适当的措施保护美国民众免受不断变化的威胁，”这位要求匿名的官员说。

该官员称，相关措施包括暂时限制一些物品。

达美航空 网站公告称，根据运输安全管理局的规定，乘客可携带处方药，前往俄罗斯的乘客还需亲自在达美航空机场代理处办理登机手续，不能在网上、代售处或移动设备上办理登机。（完）