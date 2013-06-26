中国网络中心之一或曾遭美国入侵

路透北京6月24日（记者 黄瑞黎/李卉） - 美国国家安全局承包商前雇员斯诺登披露，中国清华大学是美国监控项目针对的目标之一。该校是中国最早的互联网数据交换中心所在地，处理着大量的网络流量。

中国现任国家主席习近平和前任国家主席胡锦涛均毕业于清华大学。据官方媒体，中国六大骨干网络之一--中国教育和科研计算机网位于该校。

“清华被誉为‘中国的麻省理工’，拥有强大的研究和技术能力。中国很多（政界和商界）精英出自清华，因此清华成为目标也不足为奇，”位于北京的科技咨询公司BDA董事长邓肯（Duncan Clark）在邮件中对路透表示。

清华大学未回复评论请求。

据《北京青年报》报道，清华大学否认学校电脑被黑客攻破，该校一名负责人称相关报道“并不准确”。

香港《南华早报》周六称，斯诺登提供的文件和声明暗示，美国国家安全局曾入侵中国主要的电信企业以获取短信，并入侵过清华大学和亚太环通香港总部。亚太环通拥有大量海底光缆。

清华大学互联网安全教授罗平指出，他在五六年前的研究文章中就曾对美国入侵中国骨干网络提出过警示。（完）

编译：李富强 发稿：张家伟

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