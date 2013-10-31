美国承诺不会监视联合国通讯

欧盟执委称中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力
路透北京3月30日 - 欧盟执委会主管能源和气候变化的委员卡内特周四在北京表示，中国和欧盟要在应对气候变化中共同展示领导力，不能期待美国在新政府下展示“同样领导力”。
路透联合国10月30日（记者Michelle Nichols） -联合国周三称，美国已承诺不会监视联合国通讯。此前有报道称美国国家安全局（NSA）曾侵入联合国视频会议系统。
德国《明镜》周刊8月引述NSA承包商前雇员斯诺登（EdwardSnowden）泄露的文件称，NSA曾通过解码监听联合国的内部视频会议系统。此后联合国联系了美国当局。
联合国发言人内西尔基(MartinNesirky)周三对记者说：“据我了解，美国政府已保证，现在和将来都不会监视联合国的通讯。”但被问及美国以前是否曾监听联合国通讯时，他拒绝进一步置评。
周三晚些时候，美国一位要求匿名的官员证实了内西尔基的话。该官员说：“美国没在对纽约联合国总部进行电子监控。”
斯诺登今年早些时候披露美国在全球范围的监控活动后，美国招致国际社会谴责。包括德国在内的美国盟友，纷纷就美国监听外国政要电话提出抗议。
白宫上周称，美国“现在没有、将来也不会”监控德国总理默克尔的通讯，但并未否认以前可能监听过默克尔的通讯。
本周一名了解内情的美国官员告诉路透，美国总统奥巴马最近下令NSA减少对纽约联合国总部的监听活动。NSA拒绝对此置评。
内西尔基说：“包括联合国在内，所有外交机构不容侵犯，这是国际法明确规定的，因此所有成员国都要遵守。”他指的是《维也纳外交关系公约》。（完）
编译：王琛 发稿：朱淑珍
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