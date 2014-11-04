美国加强对免签入境者的安全审查

路透华盛顿11月3日（记者 Doina Chiacu） - 因担心来自叙利亚和伊拉克战场的外国武装分子入境，美国周一加强对免签国家旅行者入境的安全审查，主要针对欧洲和亚洲免签国家。

美国国土安全部部长约翰逊（Jeh Johnson）称，来自美国免签计划适用国家的旅行者，需要通过电子申请表提供更多信息。

“我们正在采取这一措施，加强免签证计划的安全性，了解来自免签国旅客的更多情况。”约翰逊在声明中指出。

此举是为了防范叙利亚战场的外国武装分子可能采取激进行动，有的武装分子持有西方国家护照，因此在机场和其他入境口岸不易引起怀疑。

国土安全部一名匿名官员提到了来自叙利亚的武装分子在欧洲发动攻击的事件，如5月比利时博物馆枪击案，以及美国面临的公共安全威胁。

来自免签国家的旅客必须通过旅行授权电子系统（ESTA）获得在线批准，并交纳费用。

根据周一生效的新规定，这些免签国家的旅客必须通过ESTA旅行申请提供更多信息，包括曾用名、父母名、身份者号码、联络资料、就业信息和出生地等。

国土安全部官员称，这些信息将有助于识别威胁以及发现疑似恐怖分子。（完）

编译：王凤昌 发稿：朱淑珍

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