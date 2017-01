美国收紧免签证计划 防范武装分子入境攻击

路透华盛顿8月6日 - 美国周四宣布收紧对38个国家的免签证计划,当中包括许多欧洲国家,因这些欧洲国家有许多居民前往叙利亚和伊拉克加入武装团体。

美国国土安全部称,新安全措施要求使用电子护照--带有生物识别信息芯片的纸质护照--并在国际航班上增派美国乘警。

一些美国议员一直敦促收紧免签证计划。美国的免签证计划允许来自参加国的公民免签进入美国境内旅行最多90天。

美国参议院情报委员会资深成员、民主党议员黛安娜·范斯坦(Dianne Feinstein)批评免签计划易遭滥用,称该计划是美国避免本土遭袭努力的“致命弱点”。

美国情报界2月评估称,逾两万名外国战士,其中至少有3,400名西方人,自2011年后前往叙利亚和伊拉克地区。

据激进化国际研究中心(International Center for the Study of Radicalization),叙利亚和伊拉克的西方战士在比利时、法国和英国招募了一些最自愿的新成员。与许多欧洲国家一样,这三个国家都参与了美国的免签证计划。

“当前的全球威胁环境要求我们更多了解前往美国旅行的人士。这包括那些来自我们对其实施免签待遇国家的人士,”美国土安全部部长约翰逊在宣布新安全措施的声明中表示。(完)