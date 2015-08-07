美国收紧免签证计划 防范武装分子入境攻击

芝加哥期市：CBOT小麦期货收高，受技术性买盘带动
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透华盛顿8月6日 - 美国周四宣布收紧对38个国家的免签证计划，当中包括许多欧洲国家，因这些欧洲国家有许多居民前往叙利亚和伊拉克加入武装团体。
美国国土安全部称，新安全措施要求使用电子护照--带有生物识别信息芯片的纸质护照--并在国际航班上增派美国乘警。
一些美国议员一直敦促收紧免签证计划。美国的免签证计划允许来自参加国的公民免签进入美国境内旅行最多90天。
美国参议院情报委员会资深成员、民主党议员黛安娜·范斯坦(Dianne Feinstein)批评免签计划易遭滥用，称该计划是美国避免本土遭袭努力的“致命弱点”。
美国情报界2月评估称，逾两万名外国战士，其中至少有3,400名西方人，自2011年后前往叙利亚和伊拉克地区。
据激进化国际研究中心(International Center for the Study of Radicalization)，叙利亚和伊拉克的西方战士在比利时、法国和英国招募了一些最自愿的新成员。与许多欧洲国家一样，这三个国家都参与了美国的免签证计划。
“当前的全球威胁环境要求我们更多了解前往美国旅行的人士。这包括那些来自我们对其实施免签待遇国家的人士，”美国土安全部部长约翰逊在宣布新安全措施的声明中表示。(完)
编译 刘珞焱 审校 王燕焜
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收高，交易商称，主要受技术性买盘带动，因玉米期货上涨及美元下滑。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)大豆期货周五下跌，交易商表示，因价格本周升至六个月高位后有获利了结，且看来多头结清头寸。
路透芝加哥1月20日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货周五上涨，指标3月合约 创下六个月高位，交易商称，因来自出口商和乙醇生产商的需求强劲。