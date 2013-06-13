美国安全高官出席听证会 维护反恐监控计划

路透华盛顿6月12日（记者 John Whitesides/Susan Cornwell） - 美国国家安全局局长亚历山大（Keith Alexander）周三表示，美国进行的大范围网络监控为阻止“数十次”可能的攻击行动做出了贡献，而揭露这项高度机密计划的承包商雇员则表示将尽全力阻止自己被送回美国受审。

自从秘密监控计划上周曝光以来，亚历山大首次在公开听证会上发言，维护国安局对电话和互联网数据实施的监控行动。他表示，监控行动在截断可能的攻击方面发挥了作用。

“这些行动帮助防范了数十起恐怖事件，”兼任美国网络司令部司令的亚历山大向美国参议院拨款委员会表示。“在这里和海外，在阻拦或是帮助阻拦恐怖攻击方面做了贡献。”

有关这项监控计划的争议也引发了9·11事件之后美国如何在保护个人隐私权利和保障国家安全方面实现平衡的争论。亚历山大表示国家安全局在行动中始终将对该问题的平衡牢记在心。

“我想让美国民众了解，我们正在努力做到透明，保护民众自由、隐私，但也要确保国家安全，”他在有关网络安全预算问题的听证会上说道。

“我宁愿遭受公众的责难，让大家认为我有所隐藏，也不愿意让国家安全遭到破坏，”亚历山大称。

向媒体提供秘密监控计划相关文件的斯诺登（Edward Snowden）在周三刊发的专访中表示，他计划留在香港，并尽全力确保自己不被送回美国受审。

“我来到这里不是为了躲避司法，而是为了揭露罪行，”他在接受《南华早报》采访时说道。（完）

编译：王凤昌 发稿：张家伟

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