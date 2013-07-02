分析：斯诺登逃亡路似乎越走越窄

路透华盛顿/莫斯科6月28日（记者 Matt Spetalnick/Lidia Kelly） - 美国国家安全局承包商前雇员爱德华·斯诺登曝光美国“棱镜”监控项目已过去近一个月，但斯诺登为逃避美国起诉觅得庇护的希望似乎依然遥远，而他的选择也越来越少。

目前，斯诺登被困在俄罗斯一家机场的过境中转区，面临避难目的地会否接纳他的不确定性，他似乎已是身不由己，只能任凭地缘政治力量的摆布。据称，斯诺登考虑的避难目的地包括厄瓜多尔、委内瑞拉和古巴。

自上周末抵达莫斯科后，斯诺登便从公众视线中消失，各国对斯诺登事件的态度以及他们的幕后回应也不明朗。

正如外界普遍看法所言，若俄罗斯情报部门已就斯诺登手中的机密文件对他进行过质询，可能就不再会有充足的理由继续收留他。

厄瓜多尔政府在对斯诺登的避难申请进行评估，该国官员释出的信号好坏不一，暗示相关过程可能会拖延数周时间。

委内瑞拉新任总统马杜罗（Nicolas Maduro）虽然赞成为斯诺登提供庇护，但却没有采取实际行动，而且可能再三权衡这么做会不会令委内瑞拉在后查韦斯时代与美国的关系面临受挫风险。

就算厄瓜多尔或委内瑞拉决定接纳斯诺登，也无法确保古巴会让斯诺登通行，以免令其与美国本就棘手的关系进一步复杂化。从莫斯科飞往这两个南美国家的航班，可能都需要在古巴中转。

外交人士还称，奥巴马政府对可能考虑接纳斯诺登的国家正在施以重压。这也加剧了斯诺登的困境。斯诺登曝光美国“棱镜”监控项目，并于上周日离开香港以避免被引渡，这已令奥巴马政府尴尬不堪。

“迄今为止，他（斯诺登）都在谨慎地选择目的地，”位于华盛顿的战略与国际研究中心（CSIS）研究外国政策的专家米查姆（Carl Meacham）说道。“不过，斯诺登乃至那些国家的时间都已不多。”

维基解密在此事中扮演的角色，也是潜在的危险之一。该组织与斯诺登的结盟，令此事进一步政治化。英国法律研究员莎拉·哈里森（Sarah Harrison）曾陪同斯诺登离开香港前往莫斯科，据信还一直陪同在斯诺登身边。哈里森为维基解密的活动人士，是阿桑奇的红颜知己。

俄罗斯依然是这场外交风波的主要焦点。虽然俄罗斯总统普京对这个可令华盛顿尴尬的机会显得幸灾乐祸，但问题是他是否希望这起事件加剧本就冰冷的美俄关系。

俄罗斯前情报官员及政治安全分析人士称，斯诺登之所以前往莫斯科，是因为他没有其他相对安全的逃避路线可选。

“他（斯诺登）几乎已是无处可去，没有太多的选择，”《Russia in Global Affairs》杂志编辑卢卡亚诺夫（Fyodor Lukyanov）说道。

厄瓜多尔似乎是斯诺登的最佳避难地，但该国的意图仍不明朗。

阿桑奇此前曾称，厄瓜多尔驻伦敦外交官已向斯诺登发放了临时旅行证，但厄瓜多尔政府对此予以否认。斯诺登的美国护照已被注销。

若没有一个同情他的政府帮助，斯诺登的逃亡能力可能有限。面对如此日益严峻的局势，或许可以理解斯诺登的父亲Lonnie Snowden为何在前几日发表那番言论。斯诺登父亲称，如果一些条件得到满足，他有理由相信斯诺登会返回美国。

根据斯诺登父亲的律师Bruce Fein代笔致美国司法部长霍尔德的信函，这些条件包括斯诺登在受审前不应被拘捕，不应受禁言令限制，并且审判地点应由斯诺登选择。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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