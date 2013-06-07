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货币新闻 | 2013年 6月 7日 星期五 08:46 BJT

美国个股：雅虎称其没有向美国政府提供直接访问其服务器的权限

路透旧金山6月7日 - 雅虎 发言人周四表示，该公司没有向美国政府提供直接访问其服务器的权限。 (完)
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