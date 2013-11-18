澳大利亚情报机构曾试图监听印尼总统--报道

路透悉尼11月18日 -澳大利亚媒体周一援引斯诺登曝光的文件报道称，该国情报机构曾试图监听印度尼西亚总统苏西洛的手机通话，同时还将苏西洛夫人及该国高级部长的手机列为监听目标。

《卫报》澳洲版援引一份年份为2009年的高度机密文件称，苏西洛的家人及其圈内人士均是澳大利亚情报机构国防通讯处（DSD）的电子监控目标。

这或许会令澳大利亚与印尼的关系进一步紧张。之前有报道称，澳大利亚驻印尼大使馆是以美国为首、针对印尼的监控网络的一部分，这已引起印尼政府的严斥。

澳大利亚媒体上月报道称，根据斯诺登曝光的文件，该国驻亚洲的各大使馆成为了美国牵头的电子监控行动的一部分。

最新披露的文件包括一段显示印尼领导层高官名单和他们手机详情的幻灯片。其中一个幻灯片显示了DSD如何试图监听一个泰国不明电话号码打给苏西洛电话的详情。

另一个幻灯片显示了2009年8月期间15天时间苏西洛的手机呼叫数据，其中记录了被叫号码以及通话时长等情况。

澳大利亚外交部发言人在回应记者寻求置评的电邮中称：“澳大利亚政府的一贯做法是不对情报事务置评。”

印尼总统府也不愿发表评论。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。