美国参院金融委员会通过议案欲取消石油出口禁令 但变数仍大

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透华盛顿10月1日 - 美国参议院金融委员会周四通过一项法案，解除长达40年之久的美国石油出口禁令，但由于附带一项具有争议的修正条款，因此这项议案在整个国会能否获得通过仍存有变数。
这项议案由民主党参议员Heidi Heitkamp提出，以13票对9票获得通过。Heitkamp来自出产石油的北达科塔州，是唯一对此案投赞成票的民主党参议员。
宾夕法尼亚州共和党参议员Pat Toomey提出在议案中加入一条修订意见，规定要求伊朗赔偿因其支持的恐怖主义活动而受害的美国人；不少参议员认为，这样的措辞给议案的批准前景蒙上阴影。(完)
(编译 陈宗琦；审校 郑茵)
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福1月20日 - 欧洲央行执委科尔周五对CNBC说，欧洲央行(ECB)的超宽松货币政策不会永远持续下去，但现在就讨论缩减购债计划规模还为时太早。
路透达沃斯1月20日 - 过去10年，开放市场及全球贸易被指责为就业岗位流失的罪魁，然而全球企业高管称如今祸首正逐渐落在机械身上。