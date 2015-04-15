《独家新闻》美国参议院银行业委员会成立新调查团队，强化监管职能

路透华盛顿4月15日 - 美国参议院银行业委员会最近几周成立了新的调查团队，对从金融监管到保险欺诈等一系列的问题进行调查，这是该委员会新主席加强监管举措的一部分。

该委员会主席谢尔比(Richard Shelby)是在今年共和党掌控参议院之后上任，但早在2007-2009年金融危机期间他就推动委员会成立一个调查团队，不过当时委员会由民主党人执掌。

谢尔比在发给路透的声明中称，“我一直认为参议院银行业委员会应当能自己进行严格的监管。”

一名共和党参议院助理称，新调查团队的一个潜在目标是依据多德弗兰克华尔街改革法案成立的一个监管委员会。该委员会有权认定一些公司具有系统性风险，而这种权力招致了更大的监管。

这个委员会名为金融稳定监察委员会，由财长杰克卢率领，但不受一些保守派的欢迎。

此外，参议院银行业委员会已经对飓风桑迪引发洪水的保险索赔的相关欺诈指控展开调查。

上述共和党委员会助理称，调查小组由三人组成，包括前参议院特别情报委员会的一名成员，和两名众议院金融服务和监察委员会的工作人员。

新调查小组可能感兴趣的一个问题是美国金融稳定监管委员会(FSOC)与20国集团(G20)下属的金融稳定委员会(FSB)的关系。

包括谢尔比在内的共和党人都曾公开质疑过FSOC认定金融机构具有系统性风险的决定一定程度上受到FSB的影响。(完)