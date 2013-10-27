美共和党参议员Paul计划推迟叶伦的美联储主席提名

路透华盛顿10月25日 - 美国共和党参议员RandPaul周五威胁延迟叶伦的美联储(FED)主席提名，除非他支持的加强监督美联储法案得以进行表决。

“作为提名叶伦接任美联储主席考量的一部分，我将要求就我提出的美联储透明法案进行表决，”Paul在声明中称。“美国民众需要更具透明度的美联储和联邦政府。”

然而，Paul一名助理表示，尚未就是否延后提名做出最后决定。

若Paul决定阻挡提名进度，将迫使叶伦的支持者在100席次的参议院中寻找60个赞成票，以确认其提名。

尽管叶伦预计将会获得确认提名，但过程可能具争议性。许多共和党人批评美联储的积极宽松货币政策有推高通胀的危险，进而会造成资产泡沫。

Paul的法案将使得美联储的货币政策决定面临国会审核，但美联储官员称，此举将破坏美联储政治中性的立场。该法案由24名共和党议员和一名民主党议员所支持。(完)

(编译 王冠中; 审校 艾茂林)路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。