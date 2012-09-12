奥巴马称“9·11”遇难者永远不会被遗忘

路透纽约/华盛顿9月11日电（记者 Chris Francescani/Ian Simpson）---美国总统奥巴马周二发表纪念“9·11”十一周年讲话时称，不论多少年过去，“9·11”事件的遇难者都将不会被遗忘。

2001年9月11日，伊斯兰武装分子劫持了四架民航客机，其中两架撞上纽约世贸中心的双子塔，一架撞击了五角大楼，另外一架坠毁在宾夕法尼亚的田间，共造成近3,000人丧生。

奥巴马在五角大楼的纪念活动上对遇难者家属表示，整个国家对他们失去亲人深表同情。

“这绝非轻松的一天，对於丧生的近3,000名无辜者的家人而言，这一天尤其让你们觉得难过，”奥巴马说道。

“但不论多少年过去，无论我们多少次一起走到这片神圣的土地上，请知道这一点：你们永远不会孤单，你们所爱的人永远不会被遗忘。他们将永远活在我们国家的心中，因为通过他们的牺牲，帮助我们使美国成为今天的美国，让美国变得比以往更加强大。”

奥巴马称，美国的斗争对象不是伊斯兰教或任何宗教，而是基地组织及其分支机构。奥巴马上任後承诺修复与穆斯林世界的关系，这是他曾数次说过的话。

在五角大楼参加纪念活动前，奥巴马和第一夫人米歇尔·奥巴马（Michelle Obama）在白宫南草坪举行了默哀仪式，他们之後还来到阿灵顿国家公墓，悼念阿富汗和伊拉克战争中死去的士兵。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

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