《KEMP专栏》美国页岩油生产商正为自己挖一个大坑

(本文作者为路透市场分析师，以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 John Kemp

路透伦敦6月30日 - 美国页岩油企业的钻探活动热火朝天，但恐怕已为自己挖下了大大的陷阱。尽管行业高管不断警告此举可能导致原油供应过剩，他们仍置若罔闻。

钻探与生产活动不断升温，油价却在下跌。页岩油企业要么勉强不赔不赚，要么遭遇亏损。成本开始攀升，公司股价则节节下滑。

Continental Resources (CLR.N)的执行长Harold Hamm在6月28日接受访问时称，当前油价不可持续。

Hamm表示，油价高于每桶50美元才是可持续的，若低于40美元会迫使生产商停止采油。

“当前的调整期还在继续，可钻探企业并不想自掘坟墓。放慢速度，谨慎一些，再多一些自律，”他对同行企业的执行长如是说道。

Continental的许多租约标的都位于北达科他州的巴肯(Bakken)和俄克拉荷马州。与其他部分页岩区块相比，这里的钻井钻探成本通常较高，产量也较少。

过去一年重新抬头的页岩钻探活动一直集中在德克萨斯州和新墨西哥州的二叠纪盆地。这里的钻探成本低得多，产量也较高。

据油田服务企业贝克休斯(Baker Hughes)的数据，二叠纪盆地目前有近370座钻井平台，而巴肯盆地仅有50座。

自2016年4月底以来，二叠纪盆地的钻井平台增加了近两倍，目前占全美钻井平台总量的近一半。

但在油价固守在50美元下方时，即便是在二叠纪盆地钻探的页岩油企业也很难赚钱，这不禁让人对钻探荣景的可持续性心生疑虑。

很多页岩油企业宣称，即便指标西德克萨斯中质油(WTI)价格低于50美元他们也能赚钱，因为成本大幅下降且效率有所提高。

但2017年第一季度，多数页岩油企业仍在亏损，或者顶多是盈亏平衡，甚至在新一轮价格下滑之前也是如此。

Pioneer Resources(PXD.N)积极的套期保值计划得到股市分析师的赞许，这些计划是为了保护现金流不受短期油价波动影响。

但该公司报告2015年和2016年分别出现2.73亿和5.56亿美元亏损(负净利)。

Pioneer公布2017年第一季亏损4,200万美元，尽管油价较上年同期大幅增加。

Continental 2015年亏损3.54亿美元，2016年亏损4亿美元，2017年第一季净利不到50万美元。

另一家知名生产商EOG Resources (EOG.N)公布2015年和2016年分别亏损45亿美元和11亿美元，2017年第一季则是小幅获利2,900万美元。

4-6月美国原油价格较1-3月均价每桶51.78美元下跌3.50美元或7%，至仅为48.14美元，这令页岩油生产商的压力进一步升高。

许多页岩油企业已有对冲计划，这应该可以在短期内保护它们免受油价下跌的冲击，但大多数业者只对明年一小部分产量进行了对冲。

当前的迭期(calendar strip)允许生产商将2018年的WTI价格锁定在仅仅50美元，因此多数人在等待远期价格再现上涨。

但假设他们的平均套期保值期为12个月，那么每多等一周，套期保值覆盖时间就缩短2%左右。

同时，生产商还要准备应对成本上升，大型油田服务企业正力图在今年年底、2018年年初提高价格。

自WTI价格在2月底触及峰值以来，页岩油生产商已额外增加了逾150个钻机来开采石油。

过去12个月活跃钻机数(rig count)增加了430个，尽管目前WTI价格每桶下跌了3美元。

主要石油生产商的股价全部在下滑。Pioneer股价自年初来下跌近15%，Continental下挫39%，EOG跌13%。

很多页岩油生产商似乎都在指望OPEC进一步减产，以推动美国油价回升至每桶50美元上方来获救。

但是，如果唯一结果就是鼓励美国页岩油生产商继续提高产量，那么减产对OPEC来说就行不通了。主要OPEC产油国似乎对进一步减产不怎么热心。

如果事情不能永远持续下去，那么它就会停止。过去四个月油价下滑，正向页岩油企业发出需要放缓钻探和生产计划的信号。

钻探热潮要么很快降温，不然美国油价可能跌破40美元使钻探活动升势停止。(完)